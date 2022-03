Trigon podniósł wycenę XTB

Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM, podniósł o 16 proc. do 24,4 zł cenę docelową akcji XTB.

“Przedstawiony przez zarząd cel akwizycji nowych klientów na 2022 rok oraz ujawnienia w ostatnim raporcie rocznym odnośnie struktury przychodów skłaniają nas do podniesienia naszych założeń wynikowych. Dodatkowo, rok 2022 rozpoczął się istotnym wzrostem zmienności, co dobrze rokuje na wyniki zarówno pierwszego kwartału, jak i całego 2022 roku. Uważamy, że w I kw. 2022 spółka ma szansę osiągnąć ok. 110 mln zł zysku netto, a cały rok może zamknąć się zyskiem w okolicach 300 mln zł. Zaproponowana przez spółkę dywidenda w wysokości 1,5 zł na akcję jest więc naszym zdaniem nie tylko do utrzymania, ale widzimy potencjał do jej wzrostu w kolejnych latach” - napisano w raporcie z 21 marca, przygotowanym w ramach giełdowego programu wsparcia pokrycia analitycznego.