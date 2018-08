Trump zapowiedział podwojenie ceł na stal i aluminium z Turcji

Prezydent Stanów Zjednoczonych uzasadnił to gwałtownym osłabieniem liry, co zwiększyłoby atrakcyjność cenową produktów znad Bosforu.

Cło na aluminium wynosić ma 20 proc., a na stal 50 proc.

Turecka lira zareagowała zwiększeniem przeceny do dolara.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!