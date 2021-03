Trwa wzrostowa seria południowokoreańskiego eksportu

Wszystko wskazuje na to, że i marzec przyniesie dodatnią zmianę w południowokoreańskim eksporcie. Wstępne dane są optymistyczne, ale sugerują spadek dynamiki w porównaniu z lutym.

Dane jakie zaprezentował tamtejszy urząd celny pokazały, że po pierwszych 20 dniach marca sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 12,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Z kolei import wzrósł o 16,3 proc.

Motorem zwyżki eksportu były dostawy chipów oraz samochodów. Wysyłki tych pierwszych zwiększyły się o 13,6 proc. zaś pojazdów o 13 proc. Trzecie miejsce zajęły produkty naftowe 12,4 proc. Tymczasem sprzedaż sprzętu AGD spadła o 9,3 proc.

Ogólnie wartość dziennych dostaw eksportowych wzrosła o 16,1 proc., była ona jednak niższa niż w tym samym okresie miesiąc wcześniej, kiedy to dynamika wzrostu wyniosła 26,4 proc.

W ujęciu geograficznym, eksport do Chin podskoczył o 23,4 proc. r/r, do USA o 7,4 proc. zaś do UE o 37,5 proc. W japońskim kierunku odnotowano natomiast spadek o 10,7 proc.

Ekonomiści obawiają się, że przedłużające się lockdownu lub wprowadzanie nowych restrykcji w wielu liczących się światowych gospodarkach mogą negatywnie przełożyć się na wyniki eksportu Płd. Korei.