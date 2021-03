Trzy powody podniesienia prognoz przez OECD

Aż 17 krajów z grupy G20 zanotowało w ostatnim kwartale minionego roku wzrost PKB licząc kwartał do kwartału, mimo wysokiej fali epidemii i restrykcji wprowadzanych przez rządy. W Polsce i Europie nie jest to bardzo widoczne, ale na świecie ostatnie miesiące były pod względem gospodarczym dużo lepsze od oczekiwań. Dlatego wiele instytucji podnosi prognozy wzrostu PKB. We wtorek uczyniła to OECD, think-tank krajów rozwiniętych.

Obecne prognozy są dużo wyższe niż grudniowe z trzech powodów: przyspieszania procesu szczepień, dużego planu fiskalnego w USA oraz rosnącej odporności gospodarek na epidemię. Jednocześnie między krajami i sektorami wystąpi duże zróżnicowanie we wzroście gospodarczym.