Trzy scenariusze dla działań EBC

Normalizacja polityki pieniężnej będzie najprawdopodobniej mniej agresywna niż wyceniają to rynki, uważają ekonomiści ING.

W ostatnich dniach trzej członkowie władz Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dali do zrozumienia, że do podwyżki stóp procentowych w strefie euro może dojść już w lipcu, ponieważ bank wcześniej wygasi skup aktywów. Doprowadziło to do odbicia kursu EUR/USD, który część analityków widziała już zmierzający w stronę poziomu 1,0. Z minimum 1,0659, osiągniętego 14 kwietnia, kurs podrósł do 1,09.

Po ubiegłotygodniowym posiedzeniu rady EBC szefowa banku Christine Lagarde zasugerowała jednak, że końca skupu aktywów można się spodziewać raczej w trzecim kwartale, a podwyżki “jakiś czas później”. Według scenariusza bazowego ING, EBC zakończy skup aktywów w II kwartale 2022 r. i we wrześniu podniesie stopy procentowe o 25 pkt baz. Na kolejną małą podwyżkę zdecyduje się w grudniu. Przy okazji pierwszej podwyżki zasygnalizowany zostanie spadek inflacji do około 2 proc. w średnim terminie. ING oczekuje w 2023 r. dwóch kolejnych podwyżek i spodziewa się, że na tym bank poprzestanie w obecnym cyklu. W scenariuszu wcześniejszej i bardziej agresywnej normalizacji polityki pieniężnej, do której doszłoby w sytuacji utrzymanie się wysokiej inflacji i oczekiwań inflacyjnych przez dłuższy czas, EBC zakończy skup aktywów w czerwcu, a w lipcu i wrześniu podniesie stopy o w sumie 50 pkt baz. Możliwa jest też jedna większa (50 pkt baz.) podwyżka we wrześniu, jeśli EBC będzie wolał zsynchronizować ją z nowymi prognozami. Taki rozwój wypadków zakłada zakończenie wojny w Ukrainie, zmniejszenie niepewności i poprawę perspektyw gospodarczych, a przy tym utrzymanie zaburzeń w łańcuchu dostaw. Do kolejnej podwyżki doszłoby w takim scenariuszu w grudniu 2022 r. (25 pkt baz.), trzech następnych w 2023 r. i dwoch w 2024 r. Jeśli perspektywy gospodarcze się pogorszą, prognozy inflacji bazowej zaczną spadać, a dynamika wynagrodzeń rozczaruje, EBC zdecyduje się na podwyżki o 25 pkt baz we wrześniu i grudniu, ale na tym poprzestanie. Rozpocznie też ponowny skup aktywów, przewidują analitycy ING.