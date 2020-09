Trzy TFI zebrały w miesiąc po 450 mln zł

W sierpniu do funduszy wpłacono 2,7 mld zł. Ponad połowa tej kwoty przypadła na trzy TFI.

Sierpniowe wpłaty do funduszy inwestycyjnych były wyraźnie mniejsze od lipcowych — wynika z danych Analiz Online. W pierwszym miesiącu wakacji saldo wpłat i umorzeń wyniosło prawie 4 mld zł, w drugim — ponad 2,7 mld zł. Pieniądze klientów płynęły głównie do trzech powierników — PKO TFI, Santander TFI oraz NN Investment Partners TFI zebrały łącznie 1,4 mld zł. Saldo wpłat i umorzeń w każdym z nich przekraczało 450 mln zł. To co najmniej 175 mln zł więcej od każdego pozostałego TFI.