Turcja: Pierwszy statek z Ukrainy przeszedł kontrolę pozytywnie

Wczoraj pierwszy transport ukraińskiej kukurydzy dotarł do portu w Stambule, kończący tym samym najbardziej niebezpieczną część wyprawy w basenie Morza Czarnego, gdzie statek narażony był chociażby na kontakt z minami morskimi.

To pierwszy statek ze zbożem, który opuścił ukraiński port od napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego. Dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy Ukrainą, Rosją i Turcją, udało się wznowić dostawy ukraińskiego zboża.

Minister Infrastruktury Ukrainy, Oleksandr Kubrakov poinformował, że statek przeszedł pozytywną kontrolę w Turcji.

– Pierwszy statek RAZONI przewożący kukurydzę 🇺🇦 został pomyślnie skontrolowany przez delegację specjalnego Wspólnego Centrum Koordynacyjnego - poinformował na Twitterze minister.

W najbliższych godzinach statek ponownie wypłynie z portu i będzie kontynuował rejs do Libanu.

