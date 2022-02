Turcki rząd che wprowadzić do systemu bankowego 25 mld USD z oszczędności obywateli

Nureddin Nebati, turecki minister finansów, powiedział w piątek podczas rozmowy z portalem Haberturk, że rząd podejmie kroki, by wprowadzić do systemu bankowego trzymane w złocie oszczędności obywateli. Liczy, że taka operacja mogłaby wprowadzić do tureckiej gospodarki 25 mld euro.

Bloomberg