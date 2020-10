TVP Info: CBA zatrzymało osoby powołujące się na wpływy w spółkach Skarbu Państwa

Agenci CBA zatrzymali siedem osób, które powoływały się na wpływy w organach ścigania i spółkach Skarbu Państwa, sześciu z nich trafiło do tymczasowego aresztu, czterech zatrzymanych ma zarzuty przyjęcia 1,3 mln zł łapówki - podało w poniedziałek TVP Info.

Śledztwo - jak pisze portal TVP Info -jest rozwojowe i służby nie wykluczają, że dojdzie do kolejnych zatrzymań. Do zatrzymań siedmiu osób doszło kilka dni temu na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego.



Jak podaje TVP Info zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która powoływała się na wpływy w instytucjach publicznych. Chodzi m.in. o organy ścigania i spółki Skarbu Państwa – PKN Orlen i Powszechny Zakład Ubezpieczeń.



"Agenci CBA ustalili, że biznesmeni faktycznie nie mieli żadnego związku z tymi spółkami. W zamian za płatną protekcję – ustalili śledczy – mieli przyjąć ponad 1 mln zł łapówki i obietnicę wręczenia kilkudziesięciu milionów złotych" - pisze portal.



Jak wyjaśniano, śledztwo w tej sprawie nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, a do przestępstw doszło w tym roku. TVP Info podaje, że trzej zatrzymani to lokalni biznesmeni i to oni usłyszeli zarzuty wręczenia korzyści majątkowych w zamian za podjęcie się bezprawnego załatwienia spraw. Czterem zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu płatną protekcję, przyjęcia korzyści majątkowych – w kwocie co najmniej 1 mln 300 tys. zł – oraz przyjęcia obietnicy wręczenia korzyści majątkowych w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.



Służby przeszukały miejsca zamieszkania zatrzymanych, miejsca ich pracy i miejsca zamieszkania członków ich rodzin. Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec sześciu osób, wobec jednej – wolnościowe środki zapobiegawcze.