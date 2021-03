Two Sigma dąży do pracy hybrydowej

Two Sigma nie będzie wymagać od pracowników powrotu do biura aż do września. Firma planuje również eksperyment z modelem hybrydowym, który pozwoli na pracę zdalną przez dwa dni w tygodniu.

Pracownicy powinni spodziewać się powrotu do biur po amerykańskim Święcie Pracy, które wypada 7 września. Będzie to jednak zależało od “dostępności szczepionek i globalnych regulacji", powiedział dyrektor ds. technologii w Two Sigma Jeff Wecker.