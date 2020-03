Tym będą żyły rynki

Zostań malarzem, to pomaga na stres

Moda na obrazki do samodzielnego kolorowania dotarła również do Polski. Spotkała się z dużym zainteresowaniem — zwłaszcza zestresowanych pracowników korporacji, którzy kolorując, odpoczywają. Zachęcony sukcesem kolorowanek świat poszedł krok dalej i zaproponował dorosłym malowanie obrazów dzięki numerom. Wyzwanie podjęło już ponad 50 mln osób! W Polsce temat jest jeszcze mało popularny, ale Oleksij i Jana Czerwatiukowie starają się, aby również tutaj ulubioną formą wypoczynku było własnoręczne malowanie obrazów. Przekonują, że nie potrzeba do tego talentu malarskiego — wystarczy stworzony przez nich zestaw Artimento. Hobby dla wszystkich Co znajduje się w takim zestawie? Podobrazie ze szkicem gotowe do malowania, odpowiednio zmieszane farby akrylowe i kilka pędzli. Zaprojektowane i pomyślane tak, aby sprawiały przyjemność nawet tym, którzy nie mają talentu artystycznego. Postępując zgodnie z instrukcją, tj. nanosząc odpowiednie farby na ponumerowane pola, można stworzyć małe „dzieło sztuki”. Okazuje się, że absolutnie każdy może namalować „Romantyczną Wenecję”, „Wieczór w Paryżu” czy „Wieżę Eiffla”....