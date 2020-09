Uber zmienia barwy na zielone

20 lat — tyle daje sobie platforma na wycofanie się z przewozów przy wykorzystaniu aut spalinowych.

Uber zobowiązał się do transformacji w bezemisyjną platformę transportową do 2040 r. Przewozy, realizowane w 10 tys. miast na sześciu kontynentach, będą obsługiwane przez pojazdy bezemisyjne, komunikację miejską i urządzenia transportu osobistego. Do celu ma prowadzić inwestycja — 800 mln USD na wsparcie zmiany pojazdów na elektryczne przez setki tysięcy kierowców w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Krokiem w kierunku bezemisyjności jest zapowiedź, że za pięć lat połowa kursów w Amsterdamie, Berlinie, Brukseli, Lizbonie, Londynie, Madrycie i Paryżu będzie odbywać się z wykorzystaniem aut elektrycznych.