UBS GWM: Ropa bez szans na trwałe zwyżki

Rynek ropy ma szanse na co najwyżej krótkoterminowe odbicie, oceniają analitycy towarzystwa UBS GWM.

Specjaliści pod kierunkiem Giovanniego Staunovo obniżyli 12-miesięczną prognozę cen odmiany brent o 7 USD za baryłkę, do 60 USD. To oznaczałoby mniej niż 2-procentowy potencjał odbicia, po tym jak od szczytu sprzed czterech miesięcy surowiec potaniał o 22 proc.



Na notowaniach wrażliwych na cykl koniunkturalny surowców ciążą napięcia handlowe. Zapowiedź nałożenia przez USA nowych ceł na Chiny skłoniła ekonomistów grupy UBS do obniżenia prognoz globalnego wzrostu. To przełożyło się na prognozę popytu na ropę na bieżący i przyszły rok, którą analitycy obcięli do 1 mln baryłek dziennie. Ceny ropy mają szansę na odbicie jedynie w krótkim terminie – do 65 USD za baryłkę w ciągu trzech miesięcy – zapowiadają analitycy.