Ukraińska zagadka na rynku pracy

Przez ostatnie lata ukraińska imigracja łatała kadrowe dziury. Pytanie, czy po pandemii sytuacja wróci do normy.

Gdy rząd Mateusza Morawieckiego ogłaszał pierwsze restrykcje gospodarcze w związku z wybuchem globalnej pandemii koronawirusa, na wschodnich granicach Polski tworzyły się rekordowe kolejki. Ukraińscy i białoruscy imigranci wracali do rodzinnych domów, by tam przetrwać trudny okres lockdownu. Dziś koła zamachowe światowej gospodarki zaczynają odzyskiwać dawną prędkość. Pytanie, czy to skłoni pracowników ze Wschodu do powrotu i... czy będą mieli do czego wracać. Z rynku pracy docierają sprzeczne sygnały.