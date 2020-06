Unibep rośnie w Skandynawii

Polska firma weźmie udział w szwedzkim odpowiedniku Mieszkanie+, który zakłada budowę 25 tys. tanich lokali czynszowych.

Sveriges Allmännytta, szwedzka organizacja spółek komunalnych, wybrała trzy firmy, które zajmą się realizacją programu Allmänyttans Kombohu na lata 2020-26. Przewiduje on budowę 25 tys. mieszkań, sprzedawanych w cenach około 25 proc. niższych niż rynkowe. Wśród wyłonionych podmiotów jest notowana na warszawskiej giełdzie spółka Unibep, która zaoferuje mieszkania w budynkach 2-6-piętrowych o szkielecie drewnianym. Będą one powstawać w należącej do Unibepu fabryce Unihouse w Bielsku Podlaskim, a następnie będą transportowane i montowane u naszych północnych sąsiadów.