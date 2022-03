UOKiK: wobec Allegro prowadzone są dwa postępowania

W środę odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do spraw przeciwdziałania praktykom monopolistycznym oraz ochrony praw konsumenta poświęcone informacji o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym na rynku e-commerce, w tym w szczególności o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji przez platformy zarządzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej.

Według prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego, Urząd podejmuje w tej kwestii działania na kilku polach: angażuje się w proces legislacyjny, zarówno w Polsce, jak i UE, a także prowadzi postępowania oraz działania edukacyjne.

Chróstny zaznaczył przy tym, że według badań tylko co dziesiąty polski konsument decyduje się dokonać zakupów z krajów trzecich, spoza UE. Poinformował, że Urząd prowadzi postępowania m.in. wobec Allegro, Vinted, Amazona czy Apple'a.

Jak mówili przedstawiciele UOKiK, "Allegro jest takim graczem, który z uwagi na swoją pozycję rynkową budzi najwięcej emocji u przedsiębiorców, w związku z czym prowadzone jest postępowanie antymonopolowe, już bardzo zaawansowane i postępowanie wyjaśniające".

"Postępowanie antymonopolowe dotyczy preferencji własnego sklepu Allegro, a w postępowaniu wyjaśniającym w tej chwili mamy wiele wątków, z związku z tym, że przedsiębiorcy zdążyli się skarżyć na relatywnie szeroki zbiór praktyk Allegro. (...) Zakładamy, że w ciągu kilku miesięcy postępowanie antymonopolowe uda się nam zamknąć, co do postępowania wyjaśniającego to takich deklaracji na razie nie chciałbym składać" - mówił przedstawiciel Urzędu.

Urząd - jak poinformowano na posiedzeniu podkomisji - prowadzi także m.in. postępowanie wyjaśniające dotyczące reklamy na urządzeniach elektronicznych marki Apple. Postępowanie, ze względu na to, że reklamy pojawiają się w języku polskim, prowadzone jest przez UOKiK, jednak sprawą interesuje się także Komisja Europejska i inni regulatorzy europejscy.

Według UOKiK, większość skarg konsumenckich w tej dziedzinie dotyczy albo dużych platform krajowych, albo platform z siedzibą na terenie UE, jak OLX, Amazon czy Vinted. Dotyczą one m.in. zmian warunków umowy, informowania o płatnych usługach, rzetelności opinii o towarach i usługach.

Przedstawiciele Urzędu mówili, że jeśli chodzi o litewską firmę Vinted, to w postępowaniu badane są wątki informacyjne, rzetelność zwrotów dla konsumentów, gdy transakcja nie przebiegła pozytywnie, w odniesieniu do Amazona badane są kwestie stricte konsumenckie, w tym procedura zawierania umowy, odstępowania od umowy. "Tam widzimy nie wszystko do końca jest zgodne z przepisami konsumenckimi. W drugim postępowaniu badana jest kwestia dodatkowych usług, które są oferowane konsumentom. To jest usługa Amazon Prime i Amazon Prime Video" - powiedział przedstawiciel Urzędu. Jak dodał, w przygotowaniu są kolejne postępowania, m.in. wobec "dużego operatora turystycznego", dotyczące m.in. rzetelności przygotowania informacji marketingowych.

W ocenie UOKiK, platformy spoza rynku unijnego nie są objęte wszystkimi wymogami dotyczącym ochrony konsumentów i ten poziom ochrony bywa niższy niż w wypadku firm z tego rynku, jednak w ramach UE prowadzone są działania legislacyjne, które mają skłonić największe firmy technologiczne z krajów trzecich do otwarcia przedstawicielstw w Unii.