Rozwiązania umożliwiające sprawną naprawę firm sprawdziły się i mogą zostać na stałe. Jest już projekt ustawy.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR), które wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, ma obowiązywać do końca czerwca tego roku. Jednak wiele wskazuje na to, że wejdzie na stałe do naszego porządku prawnego.