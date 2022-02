Urodzaj projektów cyfrowych dotowanych z UE

System informatyczny optymalizujący zużycie energii, urządzenie do zdalnego sterowania dystrybutorami wody – to niektóre rozwiązania technologiczne wsparte grantami.

W czasie pandemii najlepiej poradzili sobie przedsiębiorcy, którzy sprawnie wykorzystywali rozwiązania cyfrowe. Wprowadzali oni odpowiednie oprogramowanie i usługi niezbędne do wdrażania innowacji technologicznych które ułatwiły nawiązywanie relacji z klientami i obniżyły koszty związane z obiegiem dokumentów papierowych.

– Cyfryzacja jest dziedziną, na którą kładziemy duży nacisk. Patrząc na światowe trendy, coraz bardziej liczą się innowacyjne projekty bazujące na technologiach i rozwiązaniach cyfrowych. Doceniamy przedsiębiorców, którzy postawili na rozwój tego typu przedsięwzięć. Wiele z nich powstało ze względu na potrzeby konkretnych firm, a także branż, w których działają – mówi Anna Forin, dyrektor departamentu usług proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Dwie fazy naboru

Fundusze unijne przyznawane przez PARP w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP” (poddziałanie 2.3.2 programu Inteligentny Rozwój) pomogły wielu przedsiębiorcom w prowadzeniu projektów związanych z cyfryzacją. W ciągu ostatnich kilku lat nabór cieszył się wśród firm bardzo dużym zainteresowaniem. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, tzw. usługowym, MŚP mogły ubiegać się o dotacje na usługi jednostek naukowych dotyczące opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego. Stawką w konkursie było dofinansowanie w wysokości 340 tys. zł. Do drugiej fazy konkursu, „Bony na innowacje dla MŚP — etap II inwestycyjny”, mogły przystępować tylko firmy, które z sukcesem zakończyły projekty z etapu usługowego.

Szkolenia online dla programistów

Jednym z beneficjentów konkursu jest gdańska spółka Codementors. Otrzymała ona dofinansowanie w wysokości ponad 330 tys. zł. Z jego pomocą przedstawiciele spółki opracowali system szkoleń online dla programistów, który wykorzystuje innowacyjne algorytmy wspierające procesy nauczania. Innowacja jest odpowiedzią na problemy, z jakimi właściciele spółki spotykali się na co dzień w swojej działalności. Organizując szkolenia i kursy dla programistów mieli problemy związane m.in. z dostępem do odpowiedniej kadry. Narzekali też na koszty stałe działalności szkoleniowej i utrzymania infrastruktury technicznej. Celem dofinansowanego projektu było przeniesienie zalet kształcenia stacjonarnego związanego z rozwijaniem kompetencji cyfrowych do rzeczywistości wirtualnej.

Prognoza zużycia surowców

Inną firmą, która otrzymała dofinansowanie unijne, jest lubelska Hobo Systems. Zajmuje się ona dostarczaniem przedsiębiorcom rozwiązań IT dotyczących zarządzania kosztami energii elektrycznej. Celem dotowanego projektu było opracowanie narzędzia służącego do planowania zużycia ilości surowca. Przedstawiciele firmy stworzyli system informatyczny, który to monitoruje, a także zarządza kosztami surowca i ich optymalizacją. We współpracy z Politechniką Lubelską właściciele spółki przeprowadzili pierwszy etap badań nad prognozowaniem zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa energochłonne. Ważnym elementem przedsięwzięcia było też rozwinięcie know-how w dziedzinie organizacji i digitalizacji procesów dotyczących zarządzania zakupami surowca. PARP przyznała spółce dotację w wysokości ok. 286 tys. zł.

Internet rzeczy

Grant w wysokości 92 tys. zł dostała śląska firma Abtech, prowadząca projekty związane z internetem rzeczy i poszukiwaniem jego praktycznych zastosowań. Przedstawiciele spółki opracowali prototyp innowacyjnego systemu telemetrycznego, który służy do zarządzania dystrybucją wody pitnej. Wspólnie z naukowcami z Politechniki Śląskiej przeprowadzili prace badawczo-rozwojowe, których efektem było stworzenie prototypu bezprzewodowego modułu pozwalającego na monitorowanie i zdalne sterowanie dystrybutorami wody pitnej. Urządzenie składa się z trzech elementów: wspomnianego dystrybutora, modułu telemetrycznego i infrastruktury sieciowej. Na bieżąco kontroluje, czy butla znajduje się we właściwym miejscu i ile jest w niej wody. Kiedy kończą się jej zapasy, urządzenie wysyła odpowiedni komunikat. Dzięki temu można z wyprzedzeniem zaplanować transport i zoptymalizować proces zarządzania dystrybucją wody.

Platforma do badań

Do krakowskiej firmy Reh-as popłynęła dotacja w wysokości 53 tys. Spółka specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu dzieci z wadami postawy oraz osób dorosłych z dysfunkcjami narządu ruchu. Grant pomógł spółce opracować prototyp platformy do badań przesiewowych stóp. Urządzenie przeszło już testy w warunkach laboratoryjnych i klinicznych. Ponadto sprawdzono jego skuteczność w diagnostyce.

Beneficjentem konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” jest również białostocki start-up Easy Yachting. Otrzymał on grant w wysokości 305 tys. zł. Spółka projektuje rozwiązanie IT w sektorze turystyki. Stworzona przez nią innowacyjna aplikacja webowa ułatwia organizację wypoczynku na wodzie i wybrzeżu.