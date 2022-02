Według wstępnych odczytów indeksów PMI, aktywność biznesowa w USA wzrosła w lutym zarówno w sektorze przemysłowym, jak i usługowym, pisze Reuters.

Indeks PMI dla usług wzrósł miesiąc do miesiąca z 51,2 do 56,7 pkt. Ekonomiści prognozowali słabsze odbicie - do 53 pkt.