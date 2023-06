USA: nowych bezrobotnych najwięcej od października 2021 r.

BRYAN WOOLSTON / Reuters / Forum

Odczyt okazał się dużo wyższy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała wzrost do 235 tys. z 233 tys. tydzień wcześniej.

Nadal jednak liczba tzw. nowych bezrobotnych pozostaje w pobliżu pułapu 200 tys. uważanego powszechnie za „zdrowy” w okresie koniunktury gospodarczej.

Średnia czterotygodniowa, usuwające nadmierne wahania wskaźnika wyniosła 237,25 tys. rosnąc z 229,75 tys. tydzień wcześniej po korekcie z 229,5 tys.

Z kolei liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w tygodniu zakończonym 27 maja zmniejszyła się o 37 tys. do 1,76 mln i znalazła się na najniższym poziomie od lutego br.

W zeszłym tygodniu amerykańskie władze przedstawiły dane wskazujące, że gospodarka dodała 339 tys. miejsc pracy w maju. Chociaż stopa bezrobocia wzrosła do najwyższego od siedmiu miesięcy poziomu 3,7 proc. z 3,4 proc. w kwietniu, pozostaje niska w porównaniu z historycznymi standardami.

W dzisiejszym raporcie podkreślono, że rynek pracy, który, do tej pory wydawał się mocno odporny na działania Fed, może zaczynać wykazywać oznaki ochłodzenia. Potwierdzać to może choćby fakt, że amerykańskie firmy ogłosiły więcej zwolnień w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku niż w całym ubiegłym roku, a ekonomiści spodziewają się, że o ile do tej pory redukcje zatrudnienia dotyczyły przede wszystkim sektorów finansowego i technologicznego, o tyle mogą rozlać się na szerszy rynek.