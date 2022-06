USA: nowych bezrobotnych więcej niż oczekiwano

To wynik gorszy od mediany prognoz, która zakładała spadek do 225 tys. z 229 tys. tydzień przed korektą do 231 tys.

Liczba tzw. nowych bezrobotnych utrzymała się w pobliżu pięciomiesięcznego maksimum.

Tymczasem czterotygodniowa średnia krocząca, eliminująca nadmierne wahania wcześniej wymienionego wskaźnika wzrosła do 223,5 tys., co jest najwyższą wartością od stycznia 2022 r.

Z kolei w tygodniu zakończonym 11 czerwca liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku nieoczekiwanie wzrosła o 5 tys. do 1,32 mln.

Pod koniec marca br. liczba nowych bezrobotnych spadła do zaledwie 166 tys., i był to drugi najniższy wynik w historii amerykańskiej gospodarki odkąd tego typu dane są archiwizowane. Od tamtej pory wskaźnik wzrósł do obecnego poziomu nieco ponad 220 tys.