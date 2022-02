USA wpisały strony Alibaby i Tencent na listę handlarzy podróbkami

USA dodały strony należące do chińskich gigantów Alibaba i Tencent do listy biznesów handlujących podrobionymi towarami lub ułatwiających ten proceder, donosi BBC.

Na liście są 42 strony internetowe i 35 fizycznych sklepów, które według Biura Przedstawiciela USA ds. Handlu (USTR) „są zaangażowane lub ułatwiają fałszowanie znaków towarowych bądź naruszanie praw autorskich na dużą skalę”. Po raz pierwszy znalazły się na niej serwisy AliExpress i WeChat. BBC przypomina, że AliExpress należy do Alibaby, a WeChat do Tencent. Amerykanie twierdzą, że wpisane na listę strony to „dwa znaczące znajdujące się w Chinach internetowe rynki, które wspomagają znaczące fałszowanie znaków towarowych”.