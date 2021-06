W firmach się zazielenia [PODCAST]

Zielona gospodarka to projekt „Pulsu Biznesu”, który już dobrze znacie. Pokazujemy w nim, jaki sposób polskie firmy podchodzą do niskoemisyjności, gospodarki obiegu zamkniętego, odnawialnych źródeł energii, ochrony zasobów itd.

W tym podcaście przejdziemy od ogółów do szczegółów

Marlena Tryka, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, opowiada o tym, jakie wyzwania stoją przed polskimi przedsiębiorstwami na drodze do zeroemisyjności czy gospodarki obiegu zamkniętego. Pokazuje także nowe gałęzie gospodarki, które rozwiną się w związku z zielonymi regulacjami, dadzą im przewagi konkurencyjne, np. odzyskiwanie materiałów ze zużytych baterii do napędów pojazdów elektrycznych.

Przedstawiamy także firmy, które już przestawiły się na zielone tory. W jednym z przypadków nawet dosłownie. Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity, bardzo chciałby, aby kolej była dla Polaków środkiem transportu pierwszego wyboru. I ma bardzo silne argumenty – ekologiczne rzecz jasna. Oto przykład: na trasie z Warszawy do Krakowa kolej ma trzy razy mniejszą emisję CO2 niż samochód i osiem razy niższą niż samolot. Na dokładkę do eko-podróży kolej oferuje także odrobinę luksusu. Posłuchajcie.

A jeśli dotychczas powierzchnie przemysłowe nie kojarzyły się wam na zielono, to błąd, który tu można naprawić. Panattoni jest w awangardzie ekologicznego budownictwa w swojej branży, co potwierdzają liczne certyfikaty. Wyznacza trendy, za którymi podąża konkurencja. O tym jak to robi, mówi Emilia Dębowska, menedżer marketingu i zrównoważonego rozwoju.