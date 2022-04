W kolejnych dniach stabilizacja złotego i rentowności SPW

"Przed południem obserwowaliśmy stabilizację złotego na podwyższonym poziomie, w okolicy 4,66/EUR. Natomiast po publikacji danych z USA widać, że złoty nieco się umocnił w okolice 4,6460. Przypuszczam, że mocniejszych poziomów złotego na razie nie zobaczymy, dlatego, że czekamy na szczegółowe dane inflacyjne z Polski, które będą publikowane w piątek. Bardziej oczekiwałabym do piątku stabilizacji złotego w przedziale 4,64-4,66/EUR" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

W piątek o godz. 10.00 GUS opublikuje wskaźnik CPI dla Polski za marzec.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w marcu wzrosły o 8,5 proc., oczekiwano 8,4 proc. rdr. inflacja znalazła się na poziomie najwyższym od 40 lat.

"Ostatecznie inflacja wyszła na poziomie 8,5 proc., więc bardzo zbliżonym do oczekiwań rynkowych. To co się następnie wydarzyło wskazuje, że rynki finansowe obawiały się wyższej niż konsensus inflacji. W momencie, gdy dane okazały się zbieżne z prognozami analityków, nastąpiły silne reakcje zarówno na dolarze jak i rentownościach amerykańskich, w ślad za tym zareagowały praktycznie wszystkie aktywa" - powiedziała Kurtek.

"Po publikacji nastąpiło osłabienie dolara i to pokazuje według mnie, że rynki finansowe spodziewały się wyższego odczytu. Skoro dolar osłabił się do euro, a jednocześnie rentowności amerykańskich papierów zaczęły spadać, oznacza to, że po dzisiejszym odczycie oczekiwania co dalszych podwyżek Fed, chociaż może nie tej w maju, przynajmniej na chwilę zmalały" - dodała.

Ekonomistka wskazała, że w kolejnych dniach oczekuje malejącej aktywności na rynkach ze względu na zbliżającą się Wielkanoc.

W czwartek odbędzie się posiedzenie EBC ws. stóp procentowych. Monika Kurtek spodziewa się, że EBC zaostrzy swój ton, jeżeli chodzi o inflację i jej perspektywy.

"Inflacja ewidentnie przyspiesza we wszystkich krajach, a w Europie odczyty często okazują się wyższe od oczekiwań rynkowych. Więc może nastąpić dalsze zaostrzenie tonu i być może zakreślenie scenariusza zakończenia skupu aktywów. To rynki mogą odczytywać jako zapowiedź, może niekoniecznie w tym roku, podwyżek stóp procentowych w strefie euro.

Po godzinie 15.55 EUR/PLN spadał o 0,31 proc. do 4,648, a USD/PLN zniżkował o 0,22 proc. do 4,275. Natomiast EUR/USD pozostawał o 0,1 proc. pod kreską w okolicy 1,087.

RYNEK DŁUGU

"Myślę, że w kolejnych dniach można spodziewać się stabilizacji rentowności w oczekiwaniu na dane inflacyjne. Na 2-letnim papierze jesteśmy w okolicach 6,44 proc., na 10-letnim 6,06 proc. Nie sądzę, żebyśmy zeszli poniżej 6 proc." – powiedziała główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadają o 6,3 pb do 2,719 proc., a niemieckich zniżkują o 1,8 pb 0,793 proc.