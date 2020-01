W nowy rok z nowinkami i prędkością 5G

Innowacyjność technologiczna nie zwolni. Czy pracownicy będą w stanie dotrzymać jej tempa?

Lubimy myśleć o sobie jako o tych, którzy nadają ton zmianom. Nowy rok będzie więc nas uczył nieustannie pokory. Przekonamy się, że rozwój cyfrowy jest nieunikniony. Kto stanie z nim do walki, zaszkodzi swojej firmie. Swoim konserwatyzmem mimowolnie zadziała na korzyść konkurencji, jeśli ta obierze kurs na innowacje. Niebawem pojawi się zapewne kilka świeżych trendów technologicznych, ale te najważniejsze są z nami już od lat. Należą do nich wirtualna (VR) i rozszerzona (AR) rzeczywistość, które czeka dalsza ekspansja. VR zanurza użytkowników w trójwymiarową symulację, a jednocześnie odrywa ich od fizycznego świata. Dlatego rozwiązanie to doskonale sprawdza się np. w grach wideo. Inaczej sprawy mają się z AR, która miksuje świat analogowy z grafikami i animacjami 3D. Do czego może to służyć? Oto przykład: wystarczy w smartfonie włączyć odpowiednie aplikacje i ruszyć w miasto. Na ekranie będą pojawiały się nazwy pobliskich sklepów czy restauracji, łącznie z promocjami.