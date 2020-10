W poszukiwaniu straconego czasu

Siedmiotomowe dzieło życia Marcela Prousta o powyższym tytule ma kompozycję tzw. kołową — zgorzkniały bohater na końcu wraca do początku.

Przesłanie francuskiego pisarza po stu latach idealnie pasuje do opisania działań klasy rządzącej w wielu państwach wobec kontrofensywy COVID-19. Mimo wielomiesięcznych doświadczeń wiele decyzji podejmowanych jest równie chaotycznie, jak było to w marcu. Od normy nie odstaje rząd PiS, co potwierdziła środowa debata Sejmu zarówno nad przeforsowaną znowu anormalnie kolejną specustawą antywirusową, jak też informacją premiera i ministra zdrowia.