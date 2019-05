W przyszłym tygodniu JSW spodziewa się koncesji na kolejną część złoża Bzie-Dębina

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) w przyszłym tygodniu spodziewa się uzyskać koncesję na eksploatację kolejnej części złoża węgla Bzie-Dębina, gdzie trwają prace związane z budową nowej kopalni węgla koksowego, poinformował pełnomocnik zarządu JSW Artur Dyczko.

"Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu dostaniemy koncesję na złoże Bzie Dębina 1-Zachód, i będziemy mogli mówić o prawdziwej inwestycji budowy nowej kopalni, która w 2022 roku da węgiel" - powiedział pełnomocnik zarządu JSW ds. strategii i rozwoju podczas jednej z wtorkowych sesji XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.



JSW ma już koncesję na sąsiednie złoże Bzie-Dębina 2-Zachód. Nowa kopalnia ma docelowo dostarczać ok. 2,5 mln ton węgla koksowego rocznie.



Jak informowała wcześniej JSW, tzw. zasoby operatywne kopalni Bzie-Dębina szacowane są łącznie na ponad 180 mln ton węgla, znajdującego się w złożach Bzie-Dębina 1-Zachód (prawie 71,5 mln ton zasobów) oraz Bzie-Dębina 2-Zachód (113,8 mln ton).



Wstępne badania wykazały, że ok. 95 proc. zasobów w złożach Bzie-Dębina to węgiel koksowy typu 35. Powiększenie bazy zasobowej należy do priorytetów JSW, zawartych w jej strategii.



Jak przypomniał we wtorek Artur Dyczko, strategia JSW zakłada zwiększenie wydobycia węgla w kopalniach spółki z ponad 15 mln ton w roku ubiegłym do 18 mln ton w roku 2030. Ok. 80 proc. wydobycia ma wówczas stanowić węgiel koksowy, w którym specjalizuje się JSW.



W lutym tego roku JSW wydzieliła w swojej strukturze nowo budowaną kopalnię pod nazwą - od nazwy złoża węgla - Bzie-Dębina. Zmiana ma przyspieszyć prace zmierzające do rozpoczęcia wydobycia węgla koksowego z tego złoża, wcześniej należącego do kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.



Na przełomie grudnia i stycznia dwa z pięciu otworów badawczych, wykonywanych od października ub. roku przez JSW w złożu Bzie-Dębina 2-Zachód, dotarły do pokładów węgla. Docelowo każdy z pięciu otworów sięgnie głębokości 1,3 tys. metrów. Rdzeń z pokładów węgla uzyskany podczas wiercenia jest przekazywany do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego JSW, gdzie prowadzone są badania parametrów jakościowych surowca.



Obecnie, niezależnie od odwiertów, prowadzone są roboty korytarzowe udostępniające pokłady węgla. Dla usprawnienia procesów technologicznych konieczne jest także wyposażenie szybu zjazdowo-materiałowego we wszystkie niezbędne urządzenia. Ponadto, aby poprawić wentylację, trzeba wybudować szyb wentylacyjny oraz całą niezbędną infrastrukturę kopalni - za wyjątkiem zakładu przeróbczego, ponieważ urobek z nowej kopalni trafi do zmodernizowanego zakładu przeróbki kopalni Zofiówka.