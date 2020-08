Publikowany przez Komisję Europejską indeks nastrojów ekonomicznych w strefie euro wzrósł w sierpniu czwarty miesiąc z rzędu.

Indeks wrósł do 87,7 pkt. z 82,4 pkt. w lipcu. Rynek oczekiwał 85. Pomimo poprawy indeks wciąż jest poniżej długoterminowej średniej oraz poziomu sprzed pandemii. Odrobił dotychczas ok. 60 proc. strat z marca i kwietnia. Wzrost indeksu to gównie zasługa poprawy nastrojów w sektorze usług, największym w gospodarce eurolandu.