Chiński Urząd Lotnictwa Cywilnego przewiduje, że w tym roku liczba przewiezionych pasażerów w ramach lotów krajowych wzrośnie do ok. 85 proc. poziomu sprzed pandemii COVID-19, co pozwoli przewoźnikom odzyskać rentowność, pisze Reuters.

Trzy największe chińskie linie lotnicze - Air China, China Eastern Airlines i China Southern Airlines, w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku odnotowały łączna stratę w wysokości 32,5 mld CNY (5,10 mld USD). W 2020 roku straty sięgnęły 42 mld CNY (6,59 mld USD).