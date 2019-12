W tym szaleństwie jest metoda

Humor, nieprzewidywalność, dystans do siebie… Jak przełamywać opór innych i sprawić, aby działali na naszą korzyść?

Stewardesa oznajmiła, że po długim dniu pracy jest zmęczona, dlatego nie będzie rozdawać paczek z orzeszkami ziemnymi, tylko ułoży je w stos w przejściu na środku samolotu. Gdy maszyna wystartuje, orzeszki same przejadą przez pokład. Niech każdy bierze, ile chce. Pasażerowie powitali pomysł śmiechem. Tylko jedna pasażerka stwierdziła, że jest to naruszenie bezpieczeństwa. Wysłała do przewoźnika skargę z ostrzeżeniem, że zacznie korzystać z usług konkurencji. „Będzie nam pani brakowało” — brzmiała odpowiedź. Linia lotnicza nagłośniła incydent, aby jej personel zyskał pewność, że jest dużo ważniejszy niż list ze skargą do zarządu. Firma mogłaby długo przekonywać pracowników, że znajdują się wysoko na liście priorytetów spółki, ale nie — użyła zabawnej anegdoty. Abstrakcyjne wywody są niczym wobec krótkiej opowiastki trafiającej w punkt. Czasem lepiej zapomnieć o racjonalnych argumentach i logice. Sekret perswazji tkwi w docieraniu do ludzkich emocji. Jak robić to dobrze?