Brak opłat transakcyjnych to zanęta. Chodzi o to, by namówić klientów do wysoce dochodowego dla brokera foreksu

Nie jest to oferta dla największych inwestorów, ale z drugiej strony 100 tys. EUR to około 450 tys. zł. A właśnie obroty akcjami lub ETF-ami do 100 tys. EUR są od 5 października 2020 r. zwolnione z prowizji w X-Trade Brokers DM (XTB). Jakub Paturalski, zarządzający polskim rynkiem w XTB, zapewnia, że nie jest to promocja.