Wahania cen gazu

Gaz ziemny z wiodącego, benchmarkowego kontraktu, notowanego na giełdzie w Amsterdamie, drożał w poniedziałek rano o 1,2 proc. do 127 EUR za 1 MWh. We wtorek poszedł on natomiast w górę o 4,1 proc. Ceny są nadal około ośmiokrotnie wyższe niż średnia sezonowa, co powoduje, że przemysł ogranicza konsumpcję. W Wielkiej Brytanii zużycie gazu przemysłowego spadło w tym roku o około 49 proc.

Ceny ustabilizowały się po zawirowaniach w ciągu ostatniego tygodnia, kiedy Rosja jeszcze mocniej ograniczyła dostawy gazu do Europy, co skłoniło niektóre państwa do powrotu do węgla w celu uzyskania energii.

Włochy, jeden z największych nabywców rosyjskiego gazu, tymczasowo zwiększają produkcję węgla, dołączając do krajów takich jak Niemcy, Austria i Holandia.

Dostawy Gazpromu przez Nord Stream – największy rurociąg do Unii Europejskiej – utrzymują się na poziomie około 40 proc. przepustowości, powodując zmniejszenie dostaw do odbiorców w Niemczech, Francji, Włoszech i innych krajach.