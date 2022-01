Walka o kobietę na męskim placu w Padwie

To „plac męskiego szowinizmu” — tak nazwano w Padwie Prato della Valle, plac o powierzchni 90 tys. m kw., największy we Włoszech i jeden z największych w Europie. Wokół zielonej wyspy otoczonej kanałem znajdują się dwa pierścienie pomników upamiętniających osoby związane z miastem. To m.in. astronom Galileusz, poeta i pisarz Torquato Tasso, rzeźbiarz i malarz Antonio Canova, a także dwóch polskich królów: Stefan Batory i Jan III Sobieski.

Oba pomniki ufundował król Stanisław August, ponieważ władcy ci rzekomo mieli być studentami uczelni w Padwie, jak głoszą inskrypcje. Faktycznie jednak żaden tam nie studiował. W przypadku Jana III Sobieskiego w mieście tym uczył się jego ojciec i stryj. Ostatni polski król miał tego świadomość, ale jego celem było upamiętnienie obu monarchów.

Wśród 78 figur na Prato della Valle nie ma ani jednej postaci kobiecej, co teraz chcą naprawić radni z centrolewicy, którzy złożyli wniosek o to, by pomnikiem uczczona została Elena Cornaro Piscopia (1646-1684), zmarła w Padwie matematyczka i filozofka, pierwsza kobieta, która otrzymała stopień naukowy doktora. Wykładała matematykę na Uniwersytecie Padewskim, którego była absolwentką.