Wall Street zaczyna tydzień od dużej przeceny

Pierwsza w tym tygodniu sesja na Wall Street (poniedziałek był dniem wolnym) obfitowała w głębokie spadki. Na minusie zakończyły ją wszystkie główne amerykańskie indeksy.

Dow Jones spadł o 1,51 proc. do 35,368.47 pkt, S&P 500 o 1,84 proc. do 4,577.11 pkt, zaś Nasdaq Composite aż o 2,60 proc. do 14,506.90 pkt.