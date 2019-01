Walne Elektrimu na żywo

Emisja akcji i podjęcie działań w celu powrotu na GPW – to mają dziś przegłosować akcjonariusze Elektrimu.

W poniedziałek, 7 stycznia, akcjonariusze Elektrimu zebrali się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które ma podjąć uchwały o potencjalnie kluczowym znaczeniu dla przyszłości spółki, która 11 lat temu zniknęła z giełdy.

Na walnym zgromadzeniu decydujący będzie głos Zygmunta Solorza — po dwóch ofertach odkupu akcji, złożonych w tym roku mniejszościowym akcjonariuszom (dawał w ich ramach 14 i 12,5 zł za walor), kontroluje on co najmniej 81,4 proc. kapitału. Porozumienie Akcjonariuszy Elektrim, zrzeszające ponad pół tysiąca osób, na ostatnim walnym reprezentowało 4,9 proc. kapitału.

W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące przeprowadzenia emisji akcji i ubiegania się o powrót do notowań.

„Emisja zostanie dokonana w ramach subskrypcji zamkniętej (…). Akcje będą przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, na potrzeby którego zostanie sporządzony prospekt emisyjny. (...) Akcjonariuszom spółki, posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru, będzie przysługiwało prawo poboru akcji nowej emisji” — głosi projekt uchwały.

W ramach emisji do akcjonariuszy miałoby trafić maksymalnie 100 mln walorów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku akcjonariusze Elektrimu zajmowali się już jednym projektem uchwały w sprawie emisji, zgłoszonym przez głównego akcjonariusza. Przewidywał on również wyemitowanie maksymalnie 100 mln nowych walorów(obecnie kapitał dzieli się na 83,7 mln akcji), a pozyskane pieniądze miały pomóc w spłacie ewentualnych zobowiązań spółki, od której skarbówka domaga się ponad 1,3 mld zł zaległego podatku dochodowego za lata 2006 i 2011.

Uchwała w tej sprawie miała zostać podjęta na nadzwyczajnym walnym, zwołanym na żądanie porozumienia akcjonariuszy mniejszościowych, będącego w konflikcie z zarządem spółki i głównym akcjonariuszem. Ostatecznie odstąpiono jednak od głosowania nad nią, nie przegłosowano także żadnego projektu drobnych, którzy domagali się m.in. powołania w spółce rewidenta ds. szczególnych.

10:00

Porozumienie Akcjonariuszy Elektrimu - choć domagało się podjęcia działań w celu powrotu spółki do notowań - ma wątpliwości co do intencji głównego akcjonariusza spółki. W przesłanym mediom przed walnym komunikacie pisze o "gehennie" i "długiej tułaczce po mrocznych stepach Mordoru".

"W pozwoleniu na wyjście z giełdy zawarta była deklaracja powrotu spółki Elektrim na giełdę w ciągu 6 miesięcy od wyjścia z upadłości układowej. A mija właśnie osiem lat od zakończenia sporów i wyjścia z upadłości. Ostatnim warunkiem był obowiązkowy wykup akcji po śmiesznej cenie. Na pytania akcjonariuszy zarząd giełdy odpowiada, że nie może zmusić spółki do powrotu ani publikowania rzetelnych informacji z prowadzonej działalności, pomimo tego że sama ustanowiła te dwa warunki jako kluczowe do wyjścia z giełdy!" - głosi stanowisko Porozumienia.

Drobni akcjonariusze uważają, że Zygmunt Solorz wyprowadzał majątek ze spółki poprzez łańcuszek cypryjskich firm i w barwny sposób opisują to, o co toczy się gra na poniedziałkowym walnym.

"W sądzie zapewne znajdzie się kolejna próba wypuszczenia "trefnych" akcji, w które zarząd będzie chciał ubrać niesfornych akcjonariuszy 7 stycznia 2019 r., licząc że po świątecznym poście i sylwestrowych swawolach akcjonariusze stracą czujność. Tam też dojdzie do ostatecznej bitwy, której wynik będzie miał znaczenie nie tylko dla samych akcjonariuszy, ale wpłynie na wizerunek całej polskiej giełdy i KNF-u, który jeśli chce odzyskać zaufanie po ostatniej aferze powinien stanąć po właściwej stronie, stronie drobnych akcjonariuszy solą tej giełdy ...a wtedy Król powróci w glorii i w pełnej chwale" - czytamy w stanowisku Porozumienia.

10:50

50 minut po rozpoczęciu walnego dziennikarze zostali dopuszczeni do obserwowania obrad. Słyszymy, że ominęło nas już kilka sporów między akcjonariuszami a przewodniczącym walnego, a prezes spółki opuścił salę, w której odbywa się zgromadzenie. Drobni akcjonariusze domagają się jego powrotu.

10:55

Jakub Ciborowski, reprezentujący Porozumienie Akcjonariuszy Elektrim, ma listę 20 pytań do uchwały o emisji akcji. Trwa dyskusja na temat tego, komu miałby je zadać, skoro prezes opuścił obrady. Akcjonariusze spierają się w Jerzym Modrzejewskim, przewodniczącym walnego zgromadzenia, który reprezentuje Zygmunta Solorza.

11:00

Przewodniczący próbuje przeprowadzić kolejne formalne punkty walnego - czyli na początek przyjąć uchwałę o porządku obrad. Na walnym jest zarejestrowanych 40 akcjonariuszy, reprezentujących 83,5 proc. kapitału spółki. Tymczasem dwóch drobnych akcjonariuszy poszło szukać prezesa.

11:05

Porządek obrad został przyjęty w brzmieniu zaproponowanym przez zarząd. Przedstawiciele Porozumienie Akcjonariuszy Elektrim zgłaszają sprzeciw wobec uchwały, co otwiera drogę do jej zaskarżenia. Wnioskują też o piętnastominutową przerwę "celem ustalenia, gdzie jest zarząd spółki".

11:15

Wniosek o piętnastominutową przerwę został przyjęty, przedstawiciele drobnych akcjonariuszy zapowiadali, że będą wnioskować o przerwanie obrad na dłuższy czas (maksymalnie 30 dni), o ile prezes się nie pojawi. Przegłosowanie takiej przerwy nie będzie jednak możliwe bez zgody przedstawicieli Zygmunta Solorza.

11:20

Na marginesie: na walnym nie ma kanapek, które niespodziewanie były dostępne na nadzwyczajnym walnym w lipcu ubiegłego roku. Na tym walnym, którego kosztami obarczeni zostali drobni akcjonariusze, o czym pisałem w serwisie Dyskusja.biz.

11:35

Obrady zostały wznowione. Przewodniczący walnego mówi, że rozmawiał z prezesem Wojciechem Piskorzem, który "niestety nie może wziąć udziału w obradach". Prezes uważa, że uzasadnił cele emisyjne w wystarczający sposób na początku obrad (w czasie, gdy dziennikarze nie byli obecni na sali), na wszelkie pytania może odpowiedzieć w trybie art. 428 KSH. Przechodzimy do uchwały w sprawie emisji akcji, akcjonariusze chcą zadawać pytania.

11:45

Jakub Ciborowski, reprezentujący drobnych akcjonariuszy, spiera się z przewodniczącym walnego zgromadzenia o to, w jakim trybie należy zadać pytania zarządowi spółki. Po chwili przystępuje do zadawania pytań. Pyta m.in. o to, kto był autorem projektu uchwał na walne - i czy była to spółka Bithell, kontrolowana przez Zygmunta Solorza. Przewodniczący mówi protokolantowi, by nie notował pytań i wbrew żądaniom drobnych akcjonariuszy nie notował tego, że odmawia odpowiedzi na pytanie. Prosi o złożenie pytań na piśmie.

Przewodniczący mówi też drobnym akcjonariuszom, że nie wyraża zgody na nagrywanie go telefonami przez drobnych akcjonariuszy.

11:55

Drobni akcjonariusze zadają kolejne pytania, przewodniczący za każdym razem prosi o złożenie ich na piśmie i o to, by ich nie protokołować. Drobni zgłaszają w związku z tym sprzeciwy, a przewodniczący prosi, by tych sprzeciwów nie protokołować. To jeszcze potrwa.

12:05

Po pytaniach przychodzi czas na wnioski drobnych akcjonariuszy do projektu uchwały w sprawie emisji. Proponowana jest m.in. zmiana zapisu w sprawie akcji, które nie zostaną objęte w ramach subskrypcji zamkniętej - tak, by możliwe było zaoferowanie ich inwestorom, którzy nie są obecnie akcjonariuszami Elektrimu.

12:15

Pada formalny wniosek o przerwanie obrad NWZA i wznowienie ich w takim terminie, by w obradach mogli uczestniczyć prezes i członkowie rady nadzorczej. Przewodniczący mówi, że taki wniosek musi zawierać konkretny termin wznawiania obrad. Trwa dyskusja.

12:25

Przed głosowaniem w sprawie wniosku o przerwanie obrad do 6 lutego przewodniczący zarządził piętnastominutową przerwę.