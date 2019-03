Walne zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej przerwane do 3 kwietnia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które ma m.in. wyrazić zgodę na przejęcie przez firmę Przedsiębiorstwa Budowy Szybów za 204 mln zł, zostało w czwartek przerwane do 3 kwietnia. O przerwę wnioskował Skarb Państwa - dominujący akcjonariusz JSW.

Przyczyn złożenia wniosku o przerwę w obradach walnego zgromadzenia nie podano. Obrady mają zostać wznowione w środę 3 kwietnia o godz. 11 w siedzibie spółki w Jastrzębiu-Zdroju.



W porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, oprócz decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), jest także decyzja dotycząca zgody akcjonariuszy na ustanowienie zabezpieczeń majątkowych, niezbędnych do pozyskania przez JSW w sumie ponad 1 mld zł finansowania.



Jak zapowiadał w ub. tygodniu prezes spółki Daniel Ozon, po pozytywnych decyzjach walnego zgromadzenia, finalizacja umów związanych z pozyskaniem finansowania miałaby nastąpić w kwietniu. Finansowanie o wartości 760 mln zł ma być udzielone przez konsorcjum instytucji: ARP, BGK, Pekao SA, PKO BP SA i ICBC (Europe) SA.



"Struktura finansowania będzie składa się z kredytu terminowego, pożyczki terminowej, kredytu odnawialnego oraz kredytu akwizycyjnego. Planowane do pozyskania finansowanie zostanie przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych przez grupę kapitałową JSW i na finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych grupy, w tym na finansowanie obrotowe oraz w ramach kredytu akwizycyjnego sfinansowanie nabycia przez spółkę akcji PBSz" - podano w uzasadnieniu projektu uchwały.



Równolegle JSW negocjuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 58,5 mln euro (ponad 250 mln zł) na inwestycje. "W wyniku negocjacji uzgodniony został pakiet zabezpieczeń, który będzie dotyczył zarówno finansowania udzielanego przez konsorcjum, jak i finansowania EBI" - wynika z informacji spółki. Na ustanowienie zabezpieczeń majątkowych muszą zgodzić się akcjonariusze spółki - stosowny punkt znajduje się w porządku obrad rozpoczętego w czwartek zgromadzenia.



Jak mówił w ub. tygodniu podczas konferencji prasowej prezes Ozon, na koniec ub. roku JSW spłaciła całość zaangażowania kredytowego z przeszłości, a obecnie pozyskuje długoterminowe finansowanie na kolejne 7-8 lat. "Aktualnie jesteśmy spółką bez długu. Nowe finansowanie, które będzie podpisane w kwietniu, przewiduje kilka transz – obrotowe, inwestycyjne oraz jedną 100-milionową transzę na zakup PBSz. Mając zagwarantowane to finansowanie, finansowanie z EBI oraz pożyczki z funduszy ochrony środowiska (...) aktualnie nasze potrzeby finansowe są zabezpieczone” – zapewniał 15 marca Ozon.



Decyzje nadzwyczajnego walnego zgromadzenia mają także otworzyć drogę do sfinalizowania przygotowywanej od wielu miesięcy transakcji przejęcia od spółki Primetech (dawnej Kopex) ponad 95 proc. akcji zatrudniającego ponad tysiąc osób Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, wyspecjalizowanego w robotach i usługach górniczych, m.in. głębieniu szybów i drążeniu chodników. Włączenie PBSz do grupy JSW ma m.in. przyspieszyć inwestycje służące udostępnianiu nowych złóż i pokładów węgla koksowego. W styczniu br. zgodę na przejęcie PBSz przez JSW wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



Jak informowała wcześniej JSW, w tym roku spółka chce zwiększyć ilość i tempo prowadzenia robót przygotowawczych, czyli m.in. drążenia chodników w celu udostępnienia nowych złóż. W ub. roku wydrążono ich ponad 65 km (10 proc. mniej niż rok wcześniej), w tym roku ma to być ponad 70 km. Roboty ma przyspieszyć np. zastosowanie – w drugim półroczu – innowacyjnej obudowy kotwiowej oraz nowego typu kombajnu w kopalni Budryk, tworzenie własnych brygad przodkowych (w sumie będzie ich 50) oraz sfinalizowanie przejęcia PBSz. W tym roku - jak zakłada JSW – ilość ścian wydobywczych w kopalniach spółki zwiększy się z 22 do 27, a udział węgla koksowego w produkcji ogółem ma wzrosnąć powyżej 70 proc. wobec niespełna 69 proc. w minionym roku.



W ub. roku grupa JSW wydała łącznie na inwestycje prawie 1,7 mld zł; w tym roku planuje zwiększenie nakładów. Wśród priorytetowych przedsięwzięć jest m.in. zakończenie modernizacji zakładów przeróbczych w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice, a także kontynuacja prac zmierzających do uruchomienia nowej kopalni Bzie-Dębina, w styczniu wydzielonej w strukturze JSW jako odrębny podmiot. W tym roku nakłady w tej kopalni sięgną 140-150 mln zł, a wydobycie węgla ma tam rozpocząć się w 2022 roku. JSW, zmierzając do powiększenia swojej bazy zasobowej, chciałaby także do końca kwietnia porozumieć się z firmą Prairie Mining ws. podstawowych warunków transakcji (tzw. term-sheet) dotyczącej potencjalnego przejęcia przez JSW kontroli nad aktywami tej spółki: złożem Dębieńsko oraz złożem Jan Karski na Lubelszczyźnie.



W ub. roku grupa JSW wypracowała 1,76 mld zł skonsolidowanego zysku netto, notując 10,5-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 9,8 mld zł. EBITDA grupy kapitałowej wyniosła 3,1 mld zł. W 2018 r. zakłady grupy JSW wyprodukowały 15 mln ton węgla oraz 3,6 mln ton koksu – w obu przypadkach oznacza to wzrost o ponad 3 proc. wobec 2017 r. Grupa JSW zatrudnia niespełna 28,3 tys. osób, w tym 21,7 tys. pracowników w samej spółce.