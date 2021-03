Warunki determinują podejmowane działania

G rupa PZU jest bardzo mocno zaangażowana w walkę ze skutkami pandemii wywołanej koronawirusem. Przykładowe działania, które podjęła, to: przekazanie placówkom medycznym środków na zakup niezbędnego sprzętu, testów, zestawów indywidualnej ochrony osobistej; zapewnienie funduszy na 200 aut do transportu dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego służących do przewożenia próbek do badań od osób, które są w domowej kwarantannie na terenie całego kraju lub dofinansowanie doposażenia linii diagnostycznej do badań laboratoryjnych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Państwowego Zakładu Higieny.

Wolontariat pracowniczy w PZU odgrywa coraz większą rolę, pracownicy chętnie angażują się w konkurs „Wolontariat to radość działania” organizowanego przez Fundację PZU oraz w działania proekologiczne firmy.

PZU konsekwentnie wspiera edukację i szkolenie użytkowników dróg oraz prowadzi kampanie społeczne podnoszące bezpieczeństwo na polskich drogach, takie jak „Prowadzisz? Odłóż telefon” lub „Z życia też zrezygnujesz?”.