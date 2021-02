Weidmann: niemiecka inflacja przekroczy cel EBC

Złe prognozy dla Europy

Komisja Europejska podniosła dość wyraźnie prognozy dla krajów Unii Europejskiej. Widać rosnące nadzieje na zażegnanie kryzysu epidemicznego. Ale pod powierzchnią tych pozornie dobrych prognoz kryje się wiele problemów. Przede wszystkim prognozowane ożywienie jest wciąż zbyt wolne, by zapewnić wyraźny spadek stopy bezrobocia. Europa szykuje sobie poważne kłopoty polityczne, jeżeli odważniej nie podejdzie do zwalczania skutków kryzysu. Jeśeli nawet Komisja nie jest w stanie zaproponować planu przywracającego gospodarkę na przedepidemiczną ścieżkę, to kto ma to zrobić?