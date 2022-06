Weterani ESG domagają się zmian

Branża, mająca na sztandarach m.in. troskę o środowisko, powinna przeżyć wstrząs, by do reszty nie stracić wiarygodności.

Nadszedł cas na korektę kursu - uważają pionierzy ESG, a więc działania z poszanowaniem środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego. Branża, której wartość Bloomberg Intelligence szacuje na 40 bln USD, mierzy się z coraz większymi problemami wizerunkowymi. Ma to policzalne konsekwencje finansowe, bo w maju inwestorzy wycofali z funduszy giełdowych, kierujących się kryteriami ESG, rekordowe 2 mld USD netto, kończąc tym samym serię trzech lat napływów. Ubiegły miesiąc zakończył się głośnym skandalem po tym, jak do biur firmy inwestycyjnej DWS weszła policja. Śledczy chcą ustalić, ile prawdy jest w twierdzeniach byłej menedżerki instytucji, która uważa że klienci byli wprowadzani w błąd. DWS zaprzecza, by uprawiał “greenwashing”, czyli - w wolnym tłumaczeniu - mydlił oczy.

Jerome Dodson, emerytowany twórca Parnassus Investment, jednej z pierwszych firm, które kierowały się kryteriami ESG jeszcze zanim ten termin został zdefiniowany, nie ma wątpliwości, że konieczne jest powołanie organu, monitorującego komunikację marketingową firm. Marcela Pinilla, któa pracuje w branży od 15 lat, uważa że wszystkie kwestie składające się na ESG powinny być rozpatrywane osobno, a nie umieszczane w jednym akronimie. Matthew Kiernan, pionier ratingów korporacyjnych ESG, nawołuje branżę i organy regulacyjne do zdwojenia wysiłków, by wyeliminować przesadzone twierdzenia i wyeliminować oszustów. Weterani ESG przyznają, że powszechnie stosowane oceny są pełne błędów i wymagają standaryzacji. Chcą, by firmy zarządzające aktywami poddały się dokładniejszej kontroli. W ubiegłym miesiącu SEC, amerykańska komisja papierów wartościowych, zaproponowała szereg nowych zasad, których celem jest dopilnowanie, aby fundusze ESG precyzyjnie opisywały inwestycje oraz ujawniały ślad węglowy, zostawiany przez firmy, w które zainwestowali.