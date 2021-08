Więcej pracujesz, dłużej hamujesz. Nauka odpoczynku dla opornych

Choćbyś na następny urlop miał czekać cały rok, w sztuce odpoczywania zacznij się doskonalić już dziś, korzystając z każdej chwili wolnej od pracy – radzi Katarzyna Janczuk, trenerka biznesu.

Ludzie są jak samochody – te najcięższe potrzebują najdłuższej drogi hamowania. Im więcej pracujemy, tym trudniej nam odpocząć. Im bardziej jesteśmy zabiegani, tym trudniej się zatrzymać. Nic dziwnego, że z wakacji wracamy zmęczeni i rozdrażnieni.

Katarzyna Janczuk, trenerka biznesu, znalazła na to sposób. Nie ma co czekać na urlop, święta czy weekend. Odpoczywać trzeba w ciągu normalnego tygodnia pracy, korzystając z każdej wolnej chwili – mówi. Oto sposoby na doładowanie akumulatorów, które sprawdzają się w jej przypadku.

Bez recepty Aktywność fizyczna działa jak lek i każdy lekarz powinien ją zalecać swoim pacjentom – twierdzi Katarzyna Janczuk, trenerka biznesu. Marek Wiśniewski

Trochę sportu

Uwielbiam bieganie, nordic walking, ale dobra jest każda aktywność fizyczna, która sprawia nam przyjemność. Podczas uprawiania sportu uwalnia się dopamina, która wzmacnia naszą motywację, oraz serotonina, która poprawia humor i dodaje energii. Za redukcję stresu i poprawę nastroju odpowiadają endorfiny, zwane hormonami szczęścia. Naturalne związki chemiczne wydzielane po ćwiczeniach wspomagają spalanie tkanki tłuszczowej, zapobiegają osteoporozie, hamują apetyt, a nawet sprawiają, że czujemy się zaspokojeni.

Co równie ważne: między bajki trzeba włożyć twierdzenie, że zaczynanie treningu po 60., 70. lub 80. roku życia jest niewłaściwe – odpowiednio dawkowany ruch (najlepiej 10-15 minut dwa, trzy razy w tygodniu) służy także seniorom.

Sam na sam z książką

A teraz coś dla umysłu i ducha. Chętnie sięgam do literatury grozy, zwłaszcza Stephena Kinga – ostatnio pochłonęłam „Smętarz dla zwierzaków”. Wcześniej zachwycił mnie „Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii” Briana Portera-Szűcsa. Spojrzenie na nasze dzieje z punktu widzenia cudzoziemca. Polecam!

Nie tylko komedie Paradoksalnie czytanie Stephena Kinga może zwiększyć nasze zadowolenie z życia. Matthieu de Martignac / MAXPPP / Forum

Książki pozwalają mi się rozluźnić, uspokoić skołatane nerwy. Atrakcyjna fabuła absorbuje moją głowę tak mocno, że zapominam o codziennych problemach, wyrywam się z kołowrotu zmartwień.

Jak wykazali uczeni z Uniwersytetu Sussex w południowej Anglii, czytanie ma na nas bardziej kojący wpływ niż muzyka, spacer lub filiżanka herbaty. Już sześć minut lektury wystarczy, by zredukować stres, zmniejszyć częstotliwość bicia serca i rozluźnić mięśnie.

Leśne kąpiele

Nie rób nic Jeśli odpoczywać, to w pięknych okolicznościach przyrody. Dobre są spacery, ale całkowita bezczynność też może być dobroczynna dla twojej duszy. Adobe Stock

Kolejna moja książkowa rekomendacja, zwłaszcza dla mieszkańców betonowych dżungli, to „Lasoterapia” Katarzyny Simonienko, doktor psychiatrii i certyfikowanej przewodniczki po Białowieskim Parku Narodowym. Odkąd pamiętam, zawsze lubiłam spacerować po lesie, także boso. A teraz się dowiaduję, że są badania naukowe potwierdzające dobroczynny wpływ tej aktywności na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne oraz odporność. Przebywanie wśród wiekowych drzew wspomaga leczenie m.in. astmy, alergii i depresji. Ten terapeutyczny nurt Japończycy nazywają „shinrin-yoku”, co się tłumaczy jako kąpiele leśne. Byle się nie ścigać, nie liczyć kroków. Chodzi o niespieszne wędrówki, trwające minimum pół godziny, z wyłączonym telefonem, w milczeniu, zachwycie. To czas na zanurzenie wszystkich zmysłów w naturze.

Oddychanie ma sens

Problem w tym, że nie zawsze można znaleźć się w lesie, gdy dopada nas stres. Dla mnie ratunkiem w nagłych sytuacjach jest odpowiednie oddychanie. Jak to robić? Wiele skutecznych technik, różniących się poziomem trudności, można znaleźć w internecie. Uważam, że każdy powinien wypróbować co najmniej kilka metod i wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie. Moja ogólna rada brzmi: oddychaj wolniej, głębiej i z większą świadomością. A gdy będziesz to robił, ciało wyśle do twojego mózgu komunikat, aby się zrelaksował i uspokoił.

Na cyfrowej smyczy 19 proc. Taki odsetek Polaków przyznaje, że zdarza się im na urlopie wykonywać zdalnie obowiązki służbowe, a 14 proc. pozostaje w kontakcie mailowym lub telefonicznym z firmą – wynika z badania przeprowadzonego przez serwis Prezentmarzeń.

W gronie przyjaciół

Sesje oddychania, bieganie, książki, kąpiele leśne… Wymieniłam praktyki regeneracyjne, które najczęściej realizuje się w samotności. Świadczy to o mojej potrzebie ucieczki z ludzkiego tłumu. To nie znaczy, że lekceważę zażyłe relacje. Przeciwnie: nie wyobrażam sobie życia bez rodziny, przyjaciół, bliskości i czułości, a nawet bez błahych, niezobowiązujących rozmów z ludźmi, na których natykam się podczas spaceru lub w galerii handlowej.

Co rusz słyszę lub czytam o badaniach, według których osoby cieszące się wsparciem społecznym rzadziej chodzą do lekarza, żyją dłużej i są weselsze – o śmiech jest 30 razy łatwiej w towarzystwie niż w pojedynkę. Ważna jest jednak jakość kontaktów – zabrzmi to może brutalnie, ale raczej nie umówią się na kawę z kimś, kto mnie nudzi i męczy. Przyjaźnie są kwestią wyboru, a nie uciążliwą alternatywą dla samotności.

Za czym tak gnamy Im intensywniej żyjemy, tym bardziej jesteśmy zestresowani. Czasem wystarczy usiąść, pomyśleć, by odzyskać spokój i szczęście – zapewnia Katarzyna Janczuk. Marek Wiśniewski

Mentalne przygotowania

Wychodzę z założenia, że zamiast czekać na urlop, lepiej na odpoczynek wykorzystywać każdą wolną chwilę w ciągu roku. Ale co najmniej dwa tygodnie wakacyjnej laby to absolutna konieczność, by się zresetować i wrócić do obowiązków zawodowych z entuzjazmem, iskrą w oku.

Już samo oczekiwanie na wyjazd do ukochanego morskiego kurortu lub w góry sprawia, że jesteśmy bardziej zadowoleni z życia, odczuwamy mniej napięć i wykazujemy się większym optymizmem – dowiódł David Gilbert ze Szkoły Zarządzania Uniwersytet Surrey pod Londynem. Z drugiej strony wiele osób uważa turystyczne wojaże za bardziej stresujące od codziennych dojazdów do biura lub samej pracy.

O przerwach w godzinach pracy Jedynym kluczowym komponentem skutecznej przerwy jest dystans emocjonalny, czyli mentalne uwolnienie się od myślenia o pracy. Kiedy uwalniamy się od niej, bezpośrednio zmniejszamy obciążenie wywołujące zmęczenie i w naturalny sposób odzyskujemy siły. Amanda Conlin i Larisa Barber psycholożki amerykańskie na łamach „Psychology Today”

No więc jak – urlop stresuje czy odstresowuje, męczy czy pozwala naładować akumulatory? Co człowiek, to inna odpowiedź. Dopóki nie umiałam się wyluzować między jednym biznesowym projektem a drugim, wizja długich wakacji mnie przerażała. Od kiedy odpoczynek traktuję jako codzienną powinność, nie mam już problemu z przełączaniem się w tryb regeneracji. Z relaksu i dogadzania sobie trzeba zrobić powszedni rytuał. Ile to może trwać? To zależy od liczby obowiązków, obciążenia pracą, intensywności życia. Ludzie są jak samochody – te najcięższe potrzebują najdłuższej drogi hamowania.