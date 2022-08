Więcej udogodnień dla beneficjentów POIR

Przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) proponują sporo ułatwień dla przedsiębiorców, którzy prowadzą projekty z dofinansowaniem z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Dzięki nim beneficjenci sprawniej zrealizują przedsięwzięcia w ramach kończącej się perspektywy finansowej.

Przedstawiciele NCBR zwracają uwagę, że dzięki wprowadzonym zmianom przedstawiciele biznesu będą mogli poświęcać mniej czasu na przygotowanie raportów czy dublowanie danych wymaganych w różnych dokumentach składanych do agencji. Ponadto sprostanie terminom wynikającym z umów o dofinansowanie będzie łatwiejsze. Natomiast procedura zamykania projektów i rozpoczęcia tzw. okresu trwałości przedsięwzięcia będzie znacznie szybsza.

Eksperci zwracają uwagę, że uproszczenia dotyczą zakresu monitorowania realizacji przedsięwzięcia i zgłaszania do niego zmian merytorycznych i finansowych. Aby były one możliwe, przedsiębiorca będzie musiał podpisać aneks do umowy o dofinansowanie. Jego wzór będzie dostępny dla beneficjentów na początku czwartego kwartału.

Dotychczas odbiorcy dotacji z POIR musieli raportować postępy realizacji prac w ramach dofinansowanych projektów. Zgodnie z nowymi udogodnieniami, które zaczną obowiązywać najpewniej na początku października, NCBR nie będzie wymagało od przedsiębiorców składania cyklicznych raportów. Ponadto eksperci agencji skontrolują realizację projektów tylko na podstawie danych przedstawianych przez przedstawicieli biznesu we wnioskach o płatność.

NCBR nie będzie też wymagało od przedsiębiorców złożenia tzw. informacji końcowej. Wystarczy oświadczenie beneficjenta o stanie wykonania projektu. Natomiast informacja końcowa będzie niezbędna tylko wówczas, gdy przedsiębiorca nie zrealizuje projektu lub zrobi to tylko częściowo, a także w sytuacji, gdy pojawią się trudności w dokończeniu przedsięwzięcia.

Kolejne ułatwienie autorstwa NCBR dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw. Co roku muszą one składać tzw. tabele monitorujące dochód firmy. Przedstawiciele NCBR nie będą wymagali wspomnianej tabeli jako oddzielnego raportu.