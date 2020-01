Kontrola jakości szczepionek: krajowe i europejskie standardy krok po kroku

W całej Unii Europejskiej obowiązują takie same wieloetapowe procedury kontroli jakości szczepionek. Każda seria szczepionki przed dopuszczeniem do obrotu jest poddawana badaniom jakościowym w niezależnym państwowym laboratorium. Każde laboratorium w Europie, które wykonuje kontrolę seryjną wstępną szczepionek, musi spełniać ściśle określone, wysokie standardy. To daje prawo do stwierdzenia, że szczepionki są najlepiej kontrolowanymi i najbezpieczniejszymi produktami leczniczymi.