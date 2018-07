Wniosek o areszt wobec zatrzymanego przez CBA ws. GetBack

Po postawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanego przez CBA mężczyzny związanego z działaniami na niekorzyść GetBack, prokurator wniósł do sądu o trzymiesięczny areszt - powiedziała w czwartek PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka.

Zabłocka-Konopka zaznaczyła w rozmowie z PAP, że wniosek w tej sprawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia powinien rozpatrzyć jeszcze w czwartek.



10. osobę w tej sprawie zatrzymali agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego; w środę Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła mężczyźnie zarzuty płatnej protekcji. W celu osiągnięcia korzyści majątkowej miał on według śledczych działać m.in. wspólnie z b. prezesem GetBack oraz b. członkiem zarządu - dyrektorem zarządzającym spółki.



Według nieoficjalnych informacji PAP zatrzymany to biznesmen Radosław K. Jego działalność w tej sprawie dotyczy pierwszej połowy 2018 r.



Rzeczniczka mówiła wcześniej PAP, iż śledczy uważają, że mężczyzna miał powoływać się na wpływy w polskich służbach specjalnych, m.in. deklarował doprowadzenie do przeszukań w siedzibie większościowego akcjonariusza GetBack. Miał też rozpowszechnić w mediach informacje kompromitujące większościowych akcjonariuszy GetBack. W zamian za te działania miał otrzymać nie mniej niż 3 mln zł w gotówce -.



Prok. Zabłocka-Konopka wyjaśniła wcześniej PAP, że dla wypłaty takiej kwoty przez władze GetBack zawarta została pozorna umowa na ponad 4,3 mln zł. Kinga M.-P., której taka kwotę zobowiązała się zapłacić spółka w umowie za świadczenie usług została już wcześniej zatrzymana przez CBA i po postawieniu zarzutów aresztowana przez sąd na trzy miesiące.



Podejrzanemu zarzucono też sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia GetBack znacznej szkody majątkowej w wysokości ponad 1 mln zł.



Za przestępstwa zarzucone zatrzymanemu przez CBA mężczyźnie, grozi kara do 10 lat więzienia.



Do tej pory w śledztwie dotyczącym GetBack, CBA zatrzymało dziewięć osób. Wobec sześciu z nich, m.in. b. prezesa spółki Konrada K., b. wiceprezes Anny P. i Kingi M.-P. sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt. Wobec dwóch osób zezwolił na wpłacenie kaucji, ale prokuratura odwołała się od tej decyzji sądu i b. członkowie zarządu pozostają nadal w areszcie czekając na decyzję sądu drugiej instancji.



Wobec dziewiątej osoby - Dariusza S. - brata b. członkini zarządu GetBack Beaty S. prokuratura nie wniosła o areszt - zastosowała poręczenie majątkowe w wysokości 1 mln zł, zakaz opuszczania kraju i dozór policji.



Śledztwo dotyczące GetBack nadzoruje warszawska Prokuratura Regionalna. Zostało ono podjęte 24 kwietnia w ramach zespołu prokuratorów, który został powołany przez Prokuraturę Krajową po zawiadomieniach przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie GetBack. Postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji.



KNF zarzuciła byłemu kierownictwu spółki przeprowadzanie operacji finansowych mających na celu uniknięcie realnej wyceny posiadanych przez spółkę pakietów wierzytelności.



Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a w lipcu 2017 r. jej akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej. W kwietniu GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBack. Stało się to po tym, gdy 16 kwietnia rano firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł.



Z komunikatu spółki wynikało, że informację uzgodniono "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami", tymczasem PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. To wywołało reakcję KNF. W efekcie rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada K. ze stanowiska prezesa spółki.