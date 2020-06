Wstrzymanie się Rosjan od wyjazdów wakacyjnych umocni rubla

Premier Rosji Michaił Miszustin ostrzegł Rosjan przed wakacyjnymi wyjazdami zagranicznymi mówiąc, że "kilka dni wypoczynku może ich drogo kosztować". Jeśli posłuchają, może to wzmocnić rubla.

Wydatki Rosjan na podróże do takich krajów, jak Turcja, Finlandia czy Tajlandia zwykle przekraczają wpływy Rosji z turystyki o ok. 20 mld USD rocznie, wyliczył Bloomberg Economics. Zofia Doniec, ekonomistka Renaissance Capital szacuje, że wydatki Rosjan na zagraniczne wakacje spadną w tym roku o co najmniej 50 proc.