Wyniki Coca-Coli lepsze od oczekiwań

Rynkowy potentat odnotował 16-proc. wzrost rok do roku przychodów w pierwszym kwartale 2022 r., które osiągnęły pułap 10,5 mld USD. tymczasem mediana prognoz zakładała wartość rzędu 9,83 mld USD.

Przychody organiczne, które nie uwzględniają wpływu przejęć i zbyć, wzrosły w ciągu kwartału o 18 proc.

Zysk netto koncernu przypadający na akcjonariuszy wzrósł do 2,78 mld USD co daje 64 centy na akcję. Oczekiwano EPS na poziomie 58 centów. Rok wcześniej było to odpowiednio 2,25 mld i 0,52 USD.

Firma z Atlanty oczekuje, że zawieszenie działalności w Rosji obniży całoroczny zysk o około 4 centy na akcję. Podtrzymano prognozę na 2022 r. zakładającą wzrost przychodów rzędu 7-8 proc. i porównywalnego EPS 5 do 6 proc.