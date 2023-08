Wyprzedaż połowy akcji w Hongkongu. Rynek niedźwiedzi się umacnia

Ponad połowa akcji wchodzących w skład benchmarkowego indeksu Hang Seng jest obecnie wyprzedawana, a pesymistyczne perspektywy dla gospodarki Chin umacniają rynek niedźwiedzi - przekazał we wtorek Bloomberg.

Aż 42 akcje z 80 na Hang Seng są wyprzedawane. Indeks stracił w tym miesiącu ok. 12 proc., co oznacza największy miesięczny spadek od października. Inwestorów odstrasza deflacja w Chinach i załamanie na rynku nieruchomości. Wskaźnik jednak rósł we wtorek ok. 9:00 czasu polskiego o 1 proc.

Hang Seng Indexes planuje zmiany, które wejdą w życie 4 września. Gigant na rynku nieruchomości Country Garden nie będzie dłużej notowany, z kolei pojawi się Sinopharm, ponieważ we wskaźniku jest niedostateczna liczba spółek z sektora zdrowotnego.

Indeks zmierza ku odnotowaniu pod koniec 2023 r. kolejnej rocznej straty.