Wyróżniono najlepsze agencje nieruchomości w Polsce

W ramach prestiżowego konkursu Lider Nieruchomości Otodom nagrodzono agencje nieruchomości w Polsce, które w 2021 r. wyróżniały się najlepszą jakością świadczonych usług. Laureaci zostali docenieni za profesjonalizm, skuteczność oraz standard obsługi. Główną nagrodę w kategorii ogólnopolskiej przyznano agencji Nowodworski Estates, dla której było to już drugie wyróżnienie w tym konkursie.

Jedyny taki w Polsce

Lider Nieruchomości Otodom to pierwszy, a zarazem jedyny konkurs w Polsce wyłaniający najlepsze agencje nieruchomości w kraju. Poza wskazaniem tych najlepszych w branży, konkurs ma na celu również promowanie dobrych biznesowych praktyk oraz wyznaczanie nowych standardów na rynku. Wszystko po to, by zawód agenta nieruchomości kojarzył się z ekspertami, szerokimi kompetencjami i doradztwem na najwyższym poziomie. Lider Nieruchomości został zaprojektowany w taki sposób, by mogły w nim wziąć udział zarówno mniejsze firmy, operujące w niedużych miejscowościach, jak i duże biura działające w metropoliach. Nad niezależnym wynikiem oraz prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała agencja badawcza IQS.

— W Otodom wierzymy, że nasze wspólne wysiłki zagwarantują realną profesjonalizację zawodu agenta nieruchomości w Polsce. Lider Nieruchomości to inicjatywa, która inspiruje do nieustannego rozwoju. To właśnie najlepsi z branży wspólnie z nami wyznaczają nowe standardy dla rynku — podkreśla Anna Michałkiewicz, koordynatorka projektu Lider Nieruchomości Otodom.

Prestiżowy tytuł najlepszej agencji nieruchomości w Polsce przypadł Nowodworski Estates. Firma otrzymała to wyróżnienie już po raz drugi — poprzednią statuetkę odebrała w 2019 r. Tegoroczny zwycięzca konkursu to jedno z większych biur nieruchomości na rynku — posiada swoje oddziały w 7 największych miastach w Polsce i zarządza najmem 2500 lokali. Przedstawiciele biura często podkreślają, że za sukcesem firmy stoi zrozumienie potrzeb klientów.

— W Nowodworski Estates mamy świadomość swojej wiodącej pozycji, na jaką z trudem pracowaliśmy od 10 lat. Bycie najlepszym zobowiązuje. Jesteśmy obecni w najważniejszych momentach życia naszych klientów, dlatego chcemy, aby mieli oni zapewniony poziom obsługi, jaki oferują najlepsi agenci nieruchomości na świecie. Jako lider i pionier branży czujemy się w obowiązku nieustannie inspirować ją do rozwoju. Wierzymy, że swoim działaniem pozytywnie wpływamy także na wizerunek zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ta nagroda, którą odbieramy już po raz drugi, to potwierdzenie, że obraliśmy właściwy kierunek działania, i zarazem olbrzymia motywacja, aby dalej nim podążać — powiedział Adam Nowodworski, CEO Nowodworski Estates.

Wyróżnienia otrzymały również agencje nieruchomości z poszczególnych województw. Są one nie tylko nagrodą za ciężką pracę, ale również wzmocnieniem autorytetu firm. Zapewniają bowiem klientów tych biur, że mogą liczyć na bezpieczne i profesjonalne usługi.

Odpowiedź na wyzwania branży

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed branżą nieruchomości jest poprawienie wizerunku agenta nieruchomości oraz uświadamianie klientów, jak ważną rolę pełnią agenci w procesie transakcyjnym. Otodom od lat współpracuje z agencjami w całym kraju i jest organizatorem szeregu inicjatyw zwiększających kompetencje agentów. Przykładem jest Akademia Agenta PRO i właśnie konkurs Lider Nieruchomości Otodom. W 2021 r. uruchomiony został także długofalowy projekt Agent PRO, którego nadrzędnym celem jest wyznaczanie standardów rynkowych oraz dostarczanie agentom nowoczesnych narzędzi, które wspierają ich w codziennej pracy.

— Chcemy demokratyzować dostęp do wszystkiego, co buduje eksperckość agentów, przyciąga klientów i pozwala im się rozwijać — tłumaczył Jakub Kląskała, Head of Secondary Market, Otodom.

Starania te przynoszą widoczne skutki. Najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie Otodom przez agencją badawczą IQS potwierdzają, że Polacy mają coraz większe zaufanie do agencji nieruchomości. Wyniki pokazują, że prawie połowa Polaków ma pozytywny stosunek do agentów, co jest dwukrotnym wzrostem w stosunku do rezultatów podobnych badań z roku 2017. Znacznie spadł także odsetek osób mających negatywną opinię na temat agencji — z 36 proc. w 2017 r. do 15 proc. w 2021 r. Wyniki te napełniają optymizmem, ale — jak podkreślają eksperci z Otodom — wciąż istnieje ogromna przestrzeń do rozwoju i profesjonalizacji.

— Wielu klientów rezygnuje z usług agentów, nie zdając sobie w pełni sprawy, jaką realną wartość dostarcza profesjonalny agent nieruchomości. W Otodom od lat zadajemy sobie pytanie, co jeszcze możemy zrobić, aby zbudować w Polsce znaczenie profesji agenta — kompetentnego i pomocnego eksperta od nieruchomości. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zawiłości rządzące rynkiem nieruchomości mogą być często niezrozumiałe dla osób szukających wymarzonych domów, chcących kupić, sprzedać lub wynająć nieruchomość. Dlatego naszym agentom dajemy narzędzia i możliwość rozwoju kompetencji, by mogli zapewnić swoim klientom pewność podjęcia dobrej decyzji — podkreślił Jakub Kląskała, Head of Secondary Market, Otodom.

Nagrodzeni Lider Nieruchomości Otodom 2021 w kategorii ogólnopolskiej: Nowodworski Estates Laureaci konkursu Lider Nieruchomości Otodom 2021 w kategoriach wojewódzkich: Województwo dolnośląskie: Ale Chata Nieruchomości Województwo kujawsko-pomorskie: Dom Expert Województwo lubelskie: Big City Broker Województwo lubuskie: Skorecki Nieruchomości Województwo łódzkie: TGN Nieruchomości Województwo małopolskie: M3N Biuro Nieruchomości Województwo mazowieckie: White Lion Investments Województwo opolskie: Król Nieruchomości Województwo podkarpackie: Doradzamynieruchomosci.pl Województwo podlaskie: Północ Nieruchomości Województwo pomorskie: White Wood Nieruchomości Województwo śląskie: WGN Sosnowiec Województwo świętokrzyskie: Properco Województwo warmińsko-mazurskie: Good Life Estates Województwo wielkopolskie: Manufaktura Mieszkań Województwo zachodniopomorskie: ANKAM Nieruchomości