Wystarczyłoby nie niszczyć kodeksu

Przeforsowana w Sejmie w anormalnym trybie kolejna specustawa o przeprowadzeniu wyborów prezydenta RP wyrzuca do kosza fatalną specustawę z 6 kwietnia o przymusowym głosowaniu kopertowym.

Tamtą Senat 6 maja zdyskwalifikował, 7 maja skonsolidowane PiS ją w Sejmie przywróciło, Andrzej Duda 8 maja podpisał, zaś 12 maja rządząca partia… sama uznała jej szkodliwość i zrobiła to, co opozycja w drugiej izbie. Takie zapętlenie będzie tematem doktoratów prawnych i politologicznych. W każdym razie najnowsza specustawa nie zostanie już przez Senat odrzucona, bo byłoby to nielogiczne. Doprecyzowujących poprawek będzie jednak dużo i ich rozpatrzenie potrwa, jako że w Sejmie nie było czasu — specustawa została przeforsowana bez odsyłania do komisji. Jakichkolwiek szans na zaopiniowanie szczegółów nie miała Państwowa Komisja Wyborcza (PKW), która analizę przedstawi dopiero Senatowi.