Wzrost sprzedaży H&M w II kw.

Sprzedaż netto w drugim kwartale fiskalnym wzrosła rok do roku o 17 proc. do 5,4 mld USD. Analitycy ankietowani przez Refinitiv prognozowali, że będzie to 5,2 mld USD.

Obroty okazały się być jednak niższe niż w przed pandemicznym drugim kwartale 2019 roku, kiedy to wyniosły 5,6 mld USD.

Po godzinie 10:00 akcje H&M tanieją o 3,59 proc. do 12,69 USD. Oznacza to, że od początku roku ich wartość spadła o ponad 25 proc.