W 2020 r. minie 20 lat od pęknięcia bańki internetowej. Huk był tak wielki, że wstrząsnął całą światową gospodarką.

Teoria wielkiego wybuchu zakłada, że stał on u podstaw powstania wszechświata. Bezsprzecznym faktem jest natomiast, że boom internetowy stworzył dzisiejszy świat — globalny, cyfrowy, oparty na nowoczesnych technologiach i nowych wartościach. Na rynek pracy wchodzi właśnie generacja Z urodzona w tamtych czasach. Sprostanie ich oczekiwaniom i znalezienie sposobu na równoległe dotarcie do pokoleń X, Y, Z to wyzwanie dla świata biznesu, edukacji, polityki, a także sportu. Obecnie siłą napędową światowej gospodarki jest generacja Y — ok. 1,8 mld ludzi urodzonych w latach 1981-95, zwanych także milenialsami, którzy niczym współcześni Kolumbowie scyfryzowali otaczający nas świat. Przedstawiciele starszego pokolenia X w większości się do niego dostosowali, choć naukowo określa się ich (nas!) cyfrowymi imigrantami. Teraz jednak nadchodzi nowa era. W 2020 r. na całym świecie na rynek pracy wejdzie generacja Z. To ludzie ery cyfrowej (urodzeni po 1995 r.), technoholicy, którzy nie myślą nawet w kategorii transformacji cyfrowej, bo świata niecyfrowego po prostu nie znają. Co ciekawe, wraz z tym pokoleniem siłę zdobywają nowe wartości i priorytety, których fundamentem jest troska o ochronę środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój. Z każdym kolejnym rokiem coraz więcej zarabianych pieniędzy będzie trafiać do portfeli tej generacji. Do 2020 r. pokolenia Y i Z będą stanowić już 50 proc. siły roboczej na świecie, a po kolejnych pięciu latach — aż 75 proc. Najwyższy czas dowiedzieć się o nich więcej i przygotować nowe modele biznesowe, bo wkrótce może być za późno, o ile... już nie jest.